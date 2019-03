Remaniement : dernières heures au gouvernement pour Benjamin Griveaux et Mounir Mahjoubi ?

Le futur remaniement sera-t-il plus large que prévu. L'ex-ministre des Affaires européennes Nathalie Loiseau, désignée tête de liste La République en marche pour les élections européennes, ne devrait pas être la seule à quitter les rangs du gouvernement ces prochains jours. Selon les informations recueillies par LCI, devraient la suivre le porte-parole Benjamin Griveaux, et - avec plus d'incertitude - le secrétaire d'Etat au Numérique Mounir Mahjoubi. Tous deux briguent l'investiture du parti présidentiel pour la mairie de Paris.





Selon les confidences d'un soutien de Benjamin Griveaux à LCI, ce dernier devrait quitter son ministère cette semaine. Sa démission pourrait même être annoncée par l'Elysée dans les toutes prochaines heures avec la nomination d'un nouveau ou d'une nouvelle porte-parole avant lundi, date du prochain conseil des ministres. "J’ai dit que je donnerai ma décision au printemps" qui "a commencé il y a quelques jours et se poursuit jusqu’au 21 juin" s'est amusé Griveaux ce mercredi à la sortie de ce qui pourrait donc être son dernier conseil des ministres. Si ce proche d'Emmanuel Macron quittait dans les prochains jours le gouvernement, il contrarierait les plans de l'exécutif, qui souhaitait le voir rester en place au moins jusqu'au mois de juin, après la restitution du Grand débat national, et après les élections européennes.