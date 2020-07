Dupond-Moretti à la Justice : le procureur de Basse-Terre demande à être déchargé de ses fonctions

"La désignation de ce nouveau Garde des Sceaux ne me permet plus de travailler loyalement et sereinement", a indiqué Jean-Luc Hennon à LCI ce samedi. Joint par téléphone, le procureur de la République de Basse-Terre (Guadeloupe) a confirmé qu'il souhaitait être démis de ses fonctions suite à la nomination d'Eric Dupond-Moretti au ministère de la Justice.

"C’est un droit. A tout moment, on peut demander à être déchargé de ses fonctions, c’est une démarche personnelle qui n’a pas besoin d’être motivée. Et a priori, on ne peut pas s’y opposer", a-t-il rappelé.