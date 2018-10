Remaniement : Edouard Philippe, le grand patron ?

A l'heure où le remaniement est au centre des discussions, des changements ont opéré au sommet de l'Etat. Suite au départ de Gérard Collomb place Beauvau, Edouard Philippe semble être le seul assez "solide" dans la tempête qui secoue l'exécutif. "J'exercerai la totalité de mes attributions constitutionnelles, je défendrai la sécurité des Français et je proposerai au président de la République les décisions qui s'imposent", s'est-il exclamé à l'Assemblée le 2 octobre, avant d'assurer l'intérim, place Beauvau. Une impression qui pourrait être renforcée avec sa démission à venir et la tenue d'un vote de confiance à l'Assemblée nationale, une fois le nouveau gouvernement nommé. Quid de sa position vis-à-vis d'Emmanuel Macron, lui qui fut régulièrement pointé du doigt pour ne pas suffisamment occuper le terrain et rester dans l'ombre d'Emmanuel Macron ?