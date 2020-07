Philippe, stop ou encore ? Comment Macron parle de son Premier ministre à la presse régionale

Une relation unique mais proche de sa fin ? Alors que les journalistes lui demandent si "c'est de l'histoire ancienne avec Édouard Philippe", la réponse d'Emmanuel Macron semble inciter à penser l'inverse : "Au contraire". Deux mots qui pourraient bien conforter la place du Premier ministre au sein du gouvernement mais qui ne figurent pas dans la version corrigée par la présidence de la République et envoyée aux rédactions.

Reste que si plusieurs titres de presse ont repris la version corrigée de l'Elysée, La Voix du Nord a gardé la courte réponse du chef de l'Etat qui se garde bien d'affirmer - ou d'infirmer - le maintien d'Edouard Philippe à la tête du gouvernement. Faut-il y voir une marque de respect avant l'inévitable départ du Premier ministre pour la mairie du Havre ? Une confiance renouvelée au locataire de Matignon qu'il juge, là encore, indispensable au sein de son prochain gouvernement ? Difficile de savoir.

Dans la version relue et validée par la présidence de la République, Emmanuel Macron revient sur sa décision, après son élection en 2017, d'avoir choisi un homme politique "qui n'a pas fait ma campagne et qui n'était pas dans ma formation politique, qui était dans la même démarche d'ouverture et de dépassement des clivages traditionnels. Ce que nous avons réussi à faire pendant trois ans, avec beaucoup de confiance et de coordination, est inédit, contrairement à ce qui a été écrit."