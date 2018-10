Remaniement : Emmanuel Macron à la recherche d'un nouveau souffle

Un remaniement ministériel est toujours un véritable casse-tête. Suite à la démission de Gérard Collomb, Emmanuel Macron doit très vite lui trouver un remplaçant au ministère de l'Intérieur. Mais le chef de l'État souhaite manifestement des changements beaucoup plus large au sein de son équipe gouvernementale. Mais composer un gouvernement est une équation complexe. Et le sien l'est en particulier.



