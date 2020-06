En cas de départ d'Edouard Philippe, et si Florence Parly le remplaçait à Matignon ?

Nul ne sait si Edouard Philippe sera maintenu à Matignon. Sa popularité et sa loyauté plaident en sa faveur, son positionnement à droite de l’échiquier politique et son inappétence pour l’écologie après les résultats des Verts aux élections municipales en sa défaveur. Parmi les noms évoqués pour le remplacer en cas de départ, figure celui de la ministre des Armées Florence Parly.

Selon les informations de LCI, les députés de la majorité souhaiteraient la voir entrer à Matignon en cas de départ d’Edouard Philippe. Ils estiment qu’elle est celle qui connaît le mieux le ministère. Elle y a travaillé aux côtés de Lionel Jospin à partir de 1997, en tant que conseillère aux affaires budgétaires. Avant d’être nommé secrétaire d’Etat au Budget de 2000 à 2002.

Son passé politique au Parti socialiste est aussi un atout si le président de la République souhaite donner à son nouveau gouvernement un penchant plus social. Cette énarque, que les parlementaires jugent "effacée", pourrait permettre au chef de l’Etat de reprendre la main et ne plus subir l’ombre d’un Premier ministre plus populaire que lui.