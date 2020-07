EN DIRECT - Emmanuel Macron veut "un gouvernement de mission et de rassemblement"

CASTEX





"Je ne suis pas ici pour chercher la lumière mais pour chercher des résultats. Pour reconstruire notre pays et tirer les conséquences de cette crise, pour essayer d'en sortir plus forts et plus solidaires. (...) Je connais la lourdeur de cette tâche, la seule chose qui m'intéresse est de travailler le mieux possible pour mon pays. Je suis un homme politique local, de la vie quotidienne des gens, et j'en suis très fier. Je saisis l'honneur de diriger le gouvernement d'un des plus beaux pays du monde" a ajouté Jean Castex.