Entre émotion, ovation et bons mots, les adieux d'Edouard Philippe à Matignon

Reconnaissant que le rôle de Premier ministre est à la fois "un honneur immense" et "une charge assez lourde", Edouard Philippe n’a pas tari d’éloges sur celui qu’il a fait entrer au gouvernement en tant "monsieur Déconfinement" : "Notre pays a besoin d’un esprit ouvert et d’une main ferme et je pense que vous avez cet esprit ouvert et cette main ferme".

Puis, l’ancien Premier ministre a tenu à remercier Emmanuel Macron qui lui a "fait confiance pendant trois ans", l’ensemble des parlementaires de la majorité (avec qui il va désormais travailler) comme de l’opposition, mais aussi ses collaborateurs, et notamment son cabinet "remarquablement dirigé".