Patrimoine, conflit d’intérêts, impôts... Que vérifie-t-on chez les futurs (et les anciens) ministres ?

C'est l'ultime étape, et non la moindre, de toute nomination au gouvernement. Alors qu'Emmanuel Macron et Jean Castex peaufinent les contours de la nouvelle équipe, la probité des futurs ministres est passée simultanément au peigne fin par l'Elysée et Matignon. L'objectif : écarter le risque d'un scandale susceptible de déstabiliser l'exécutif, un impératif depuis l'affaire Cahuzac en 2012.

Dans la lignée des lois de 2013 sur la "transparence de la vie publique" et de 2017 sur la "confiance dans la vie publique", les nouveaux membres du gouvernement ont l'obligation - sous réserve de sanctions pénales - d'adresser, dans les deux mois qui suivent leur nomination, une déclaration de situation patrimoniale ainsi qu'une déclaration d'intérêts à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Ces déclarations seront rendues publiques dans les mois qui viennent.

Depuis 2017, le chef de l'Etat peut saisir la HATVP avant même que le gouvernement ne soit officiellement formé, afin de vérifier en amont la situation des futurs ministres. Si la tâche paraît simple pour ce qui concerne Jean Castex, qui a fourni dès 2014 ses déclarations en tant que président de communautés de communes, puis en 2020 en qualité de délégué interministériel, la nomination de nouvelles personnalités, notamment issues du privé, peut rendre ce travail de vérification beaucoup plus ardu. Cela peut même contribuer à retarder la formation du gouvernement.