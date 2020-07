Qui sont les entrants et les sortants ? La liste complète des ministres du gouvernement Castex

Le célèbre avocat Eric Dupond-Moretti succède à Nicole Belloubet au ministère de la Justice. Roselyne Bachelot a été nommée ministre de la Culture . Elle a déjà occupé de nombreux postes au sein de gouvernements, sous Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy : ministre de l'Ecologie et du Développement durable, ministre de la Santé et des Sports, ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale.

Les nouveaux visages sont plutôt à chercher du côté des ministres délégués. Elisabeth Moreno, présidente de Hewlett-Packard Afrique est chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Alain Griset, président de l'Union des entreprises de proximité, devient ministre chargé des Petites et moyennes entreprises. Brigitte Klinkert, présidente du Conseil Départemental du Haut-Rhin est chargée de l'Insertion ; Nadia Hai, députée LaREM des Yvelines chargée de la Ville et Brigitte Bourguignon, présidente de la commission des Affaires sociales de l'Assemblée nationale chargée de l'Autonomie.

Pas de changement pour ces ténors du gouvernement : Jean-Yves Le Drian reste ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Il monte dans l'ordre protocolaire puisque de numéro trois du gouvernement, il devient numéro deux. Pressenti à l'Intérieur, Jean-Michel Blanquer reste finalement ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports. Bruno Le Maire a été confirmé ministre de l'Economie et des Finances. Il récupère aussi la relance, une problématique particulièrement importante dans une période post-crise du Covid-19. Florence Parly est toujours ministre des Armées, Jacqueline Gourault ministre des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, Olivier Véran ministre des Solidarités et de la Santé, et Frédérique Vidal ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Du côté des ministres délégués, Marc Fesneau reste chargé des relations avec le Parlement. La participation citoyenne est ajoutée à son portefeuille. De secrétaires d'Etat, les suivants deviennent ministres délégués : Jean-Baptiste Djebbari aux Transports, Olivier Dussopt aux Comptes publics, Agnès Pannier-Runacher à l'Industrie et Geneviève Darrieussecq à la Mémoire et aux Anciens combattants.. Roxana Maracineanu n'est plus ministre de plein exercice mais est rattachée au ministre de l'Education nationale en charge des Sports.