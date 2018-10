Remaniement : François de Rugy critique la "démarche personnelle" de Gérard Collomb

Un peu plus tard, commentant son passage de la présidence de l'Assemblée nationale au gouvernement, François de Rugy a expliqué n'avoir "pas choisi la voie de la facilité". "J'ai dit au président de la République [lors de sa nomination, NDLR] que moi, je ne venais pas pour un an. Il faut agir dans la durée. Je préfère accepter les critiques plutôt que me poser chaque matin la question - 'est-ce que je vais rester ?' en me regardant dans la glace. Oui, c'est difficile, mais on est là pour régler les problèmes".





Une critique à peine voilée adressée à son prédécesseur ? "Je ne dis pas ça pour Nicolas Hulot", a assuré le ministre. "Je dis cela en général."





François de Rugy a par ailleurs refusé de commenter la perspective du remaniement imminent au gouvernement, assurant que l'équipe en place "n'a pas démérité".