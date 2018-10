Remaniement : Nicolas Sarkozy, l'une des éminences grises d'Emmanuel Macron ?

Officiellement, il a quitté la scène politique et vogue vers d'autres horizons. Officieusement, Nicolas Sarkozy n'a jamais disparu totalement du paysage, en particulier depuis l'élection d'Emmanuel Macron en mai 2017. Ses bureaux, rue de Miromesnil, à Paris, ont vu passer ces derniers bon nombre de responsables politiques, qu'ils fussent LR ou bien affiliés à la Macronie.





Depuis un an et demi, Emmanuel Macron lui-même a eu l'occasion, à plusieurs reprises, de consulter l'ancien chef de l'Etat, auquel il a eu l'occasion de rendre hommage. Dernier échange en date : un déjeuner, organisé la semaine dernière, lors duquel les deux hommes ont parlé du remaniement en cours, conséquence du départ accéléré de Gérard Collomb pour Lyon. Un membre du gouvernement a confirmé à LCI que, lors de cette rencontre, Nicolas Sarkozy avait défendu la nomination de Jean Castex au poste de ministre de l'Intérieur. Castex, actuel maire LR de Prades (Pyrénées-Orientales) et... ancien secrétaire général adjoint de l'Elysée sous Nicolas Sarkozy.