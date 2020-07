"Je ne fais de guerre à personne" : la première "plaidoirie" du nouveau Garde des sceaux Eric Dupond-Moretti

L'ancienne ministre, qui a notamment cité Nelson Mandela durant son discours, a insisté sur la notion d'unité au sein de la communauté judiciaire. "Pour construire ces ambitions, il faut une communauté judiciaire unie. Et je suis certaine que vous saurez en être le fédérateur. La première fois que je vous ai rencontré, c'était au théâtre. J’ai parlé avec vous, pas très longtemps, mais suffisamment pour savoir que vous avez un humour décapant mais aussi une grande acuité et une très grande humanité" a-t-elle déclaré, avant de passer la parole à Eric Dupond-Moretti.

"J’ai connu le meilleur et le pire, le chagrin de victimes dévastées, le désespoir d’hommes injustement condamnés, j’ai rencontré de très grands magistrats, je les respecte. Ils sont humains, indépendants, gourmands du contradictoire. J’ai également touché du doigt les conditions de travail déplorables dans lesquelles se débattent quotidiennement magistrats et greffiers", a-t-il ajouté avant de poursuivre : "Je ne suis pas un homme politique, je viens de la société civile, de la société pénale."

"Madame la ministre, chère Nicole, vous venez de me remettre les Sceaux, les clés de ce grand ministère régalien. Ce n’est pas le ministère de la guerre mais celui des libertés. Dans quelques instants, je mettrai en parenthèses mon métier d’avocat, que j’ai tant aimé, et que je continuerai à aimer. La justice, je la connais intimement, charnellement", a déclaré le nouveau ministre de la Justice.

Eric Dupond-Moretti a également eu des mots forts pour le président de la République, qu'il a qualifié d'homme "courageux" : "J’aurais pu tranquillement attendre l’heure de la retraite, même s’il nous faut travailler un peu plus. Mais j’ai décidé de m’engager auprès d’un homme courageux, le président de la République, qui veut améliorer la justice de notre pays.

La justice peut être améliorée, je ne fais de guerre à personne. Je veux avec vous, garder le meilleur et changer le pire."

"Je souhaite être le garde des Sceaux qui portera enfin lors d’un congrès, la réforme du parquet, tant attendue. Je souhaite également que nous travaillons ensemble sur la présomption d’innocence et le secret de l’enquête. Bien sûr, des journalistes seront associés à ces réflexions. La justice ne se rend pas dans la rue ni sur les réseaux sociaux, ni dans les médias" a-t-il martelé, avant de souhaiter une justice plus humaine : "J’entends également, et c’est une volonté forte du président de la République, mettre en place une justice plus proche du citoyen."