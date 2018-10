Remaniement : pourquoi cela prend autant de temps ?

À la différence du mois de septembre, qui a vu Nicolas Hulot et Laura Flessel être remplacés respectivement par François de Rugby et Roxana Maracineanu, le couple de l'exécutif devrait procéder à plusieurs changements au sein du gouvernement. Ainsi, le remaniement prendra du temps, tenant aussi compte des vérifications à faire sur toutes les candidatures au poste de ministre. D'ailleurs, pourquoi est-ce si long ? Et qu'est-ce qu'on vérifie exactement ?



