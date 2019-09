Remaniement : qui est Jean-Baptiste Djebbari, le nouveau secrétaire d'Etat aux Transports ?

GOUVERNEMENT - Le député LaREM Jean-Baptiste Djebbari a été nommé mardi 3 septembre secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne. Ce pilote de ligne de profession, rapporteur du projet de loi sur la réforme ferroviaire, sera en charge des transports.

Un pilote de ligne de profession aux commandes de la politique des transports. Jean-Baptiste Djebbari, 37 ans, a été nommé mardi 3 septembre secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne, chargé des transports. C'est lui qui, sous la supervision de sa ministre tutelle, aura la charge de défendre dès le 10 septembre le projet de loi sur les mobilités à l'Assemblée nationale. Sa nomination intervient en même temps que celle de Jean-Paul Delevoye, chargé de conduire la réforme des retraites.

Jean-Baptiste Djebbari, jusqu'ici député LaREM de la Haute-Vienne - il est venu à la politique après son ralliement à En Marche et la victoire d'Emmanuel Macron en 2017 -, s'est rapidement illustré depuis son élection comme un spécialiste des transports, par ailleurs membre de la commission du développement durable à l'Assemblée nationale et porte-parole du groupe LaREM depuis début 2019. Il a notamment été le rapporteur du projet de loi portant la réforme ferroviaire et modifiant la structure du groupe SNCF et le statut de ses agents. Dans ce cadre, il a été amené à négocier avec les syndicats des transports, probablement un atout aux yeux du gouvernement. Il a également été l'un des artisans de la loi sur les mobilités, qu'il sera chargé de défendre.