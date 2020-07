Remaniement : Sibeth Ndiaye quitte le gouvernement par choix familial et personnel

L'intéressée a en effet choisi de retourner à la société civile après sept ans de vie en cabinet et ce, malgré de nombreuses propositions de postes de ministres délégués, indiquent encore les proches de l'ancienne secrétaire d'Etat. Des postes lui ont été proposés, confirme-t-on à l'Elysée. "Elle a adoré travailler avec le Président, le Premier ministre et le gouvernement", glisse-t-on, au passage, dans son entourage.

Sibeth Ndiaye n'est plus, ce lundi 6 juillet, porte-parole du gouvernement. Cette macroniste de la première heure cède, à la faveur du la nomination du gouvernement Castex, son poste à Gabriel Attal. Une décision que son entourage présente comme un choix familial et personnel.

Fille d’un homme politique sénégalais de premier plan et d’une ancienne présidente du Conseil constitutionnel du Sénégal, Sibeth Ndiaye a passé toute son enfance et une partie de son adolescence à Dakar, capitale du Sénégal. Elle a ensuite rejoint Paris afin de poursuivre ses études au lycée Montaigne, puis aux universités Diderot (philosophie politique) et Panthéon-Sorbonne (économie publique et protection sociale). Elle n'a, pour l'heure, rien laissé filtré quant à ses projets d'avenir.