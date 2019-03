Remaniement : trois choses à savoir sur Amélie de Montchalin, la nouvelle secrétaire d'Etat aux Affaires européennes

Mère de trois jeunes enfants dont des jumeaux, Amélie de Montchalin est une catholique pratiquante, qui défend "une laïcité de liberté". Elle a rejoint "au début de sa vie étudiante" "la grande famille jésuite", comme elle le racontait dans un discours en 2017 en Belgique. Discours dans lequel elle expliquait :





"J'ai répondu à un appel en janvier - pas de l'Ange Gabriel, mais d'un certain Emmanuel (...) mi-apeurée, mi-curieuse et sentant qu'il y avait beaucoup à apprendre (...) à sortir d'un chemin professionnel et familial prenant certes mais plutôt confortable et bien tracé (...) Comme quand les pères Jésuites sont envoyés en mission, loin et différemment de leurs

attentes".