Remaniement : un virage à droite ou replâtrage ?

L'exécutif pourrait profiter de la démission de Gérard Collomb pour initier un remaniement plus large afin de se donner un nouveau souffle. Dans ce contexte, un déséquilibre entre la gauche et la droite se fait ressentir dans un changement qui pourrait en effet porter plus vers la droite. D'ailleurs, peut-on dire que ceux qui vont quitter le gouvernement sont de gauche, à l'inverse de ceux qui sont pressentis pour les remplacer ?



