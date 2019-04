VIDÉO - Pour son baptême au porte-parolat, Sibeth Ndiaye n'a pas été ménagée

Sibeth Ndiaye, offensive, a ensuite mis en perspective son nouveau champ d’action au sein du gouvernement : "Aujourd’hui, en tant que ministre, j’ai une nouvelle responsabilité et j’aborde d’ailleurs ces nouvelles fonctions avec beaucoup d’humilité et beaucoup de sincérité. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j’ai toujours un certain franc-parler. Ce qui est certain, c’est qu’aujourd’hui, dans mon rôle de porte-parole du gouvernement, l’engagement qui est le mien c’est que les propos que je tiendrai seront des propos qui refléteront ce qu’est l’action du gouvernement et qui auront vocation à rendre plus intelligible et plus claire cette action au quotidien en direction des Français. J’espère que vous me jugerez sur les propos que je tiens et non pas sur ceux que l’on me prête."