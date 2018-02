Mieux payés, mieux protégés et autres avantages... voici les principales mesures de la réforme de l'apprentissage

La réforme prévoit en outre un assouplissement du contrat d'apprentissage. Parmi les mesures figure notamment la suppression du passage obligatoire et préalable devant les prud'hommes pour rompre un contrat après 45 jours. Une procédure jugée "trop lourde" par l'exécutif, qui permet ainsi que le contrat soit rompu "soit d'un commun accord, soit pour faute grave ou inaptitude, soit en cas de force majeure ou d'exclusion définitive du CFA".





Par ailleurs, le gouvernement promet aux apprentis dont le contrat de travail est interrompu en cours d'année de ne plus perdre automatiquement leur année : ils auront le droit "de prolonger pendant six mois leur formation au sein du CFA", sauf en cas d'exclusion du CFA. Enfin, la durée du contrat pourra être "modulée pour tenir compte du niveau de qualification déjà atteint par le jeune", et l'embauche d'un apprenti pourra se faire "tout au long de l'année", et moins contrainte par "le rythme scolaire".