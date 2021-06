Renaud Muselier et Thierry Mariani, frères ennemis des régionales en Paca

Une écurie commune, mais des influences qui n'ont cessé de les éloigner au cours des années. À Renaud Muselier, chiraquien historique, le sarkozyste Thierry Mariani oppose une ligne droitière, qu'il décline comme une arme contre son adversaire d'alors, le FN. "J'ai montré des convictions très claires depuis 1993 sur l'immigration et la sécurité", clame-t-il ainsi en 2010. "Mais, à l'inverse de Le Pen, je propose des solutions, pas des slogans." Député, il est l'auteur de plusieurs textes sur l'immigration, dont des amendements en 2007 visant à autoriser les tests ADN dans le cadre du regroupement familial et à permettre d'établir des statistiques raciales et ethniques. En juin 2010, il cofonde, avec le député des Alpes-Maritimes Lionnel Luca, la Droite populaire, un collectif défendant une ligne dure, notamment sur l'immigration et les mœurs, au sein de l'UMP. Mis en sommeil, ce collectif sera ressuscité en 2019 pour devenir un satellite du RN.

Renaud Muselier prend le chemin inverse. En 2015, il mène avec Christian Estrosi la bataille pour la région Paca. Au second tour, la droite remporte la région face au FN grâce au désistement de la gauche. Une séquence politique qui marquera durablement Christian Estrosi et ses alliés. Partisan d'un vaste rassemblement de la droite et du centre, Renaud Muselier s'inscrit, dès 2017, dans une forme d'opposition modérée à Emmanuel Macron, durcissant le ton par moments à l'égard du gouvernement, comme lors des tensions avec les autorités politiques marseillaises autour de la gestion de la crise sanitaire, tout en ménageant ostensiblement la tête de l'exécutif, dont le Premier ministre, Jean Castex, auquel il accorde "toute sa confiance". Jusqu'à ce fameux rapprochement avec la majorité présidentielle, en mai, à l'origine d'un séisme à droite à l'occasion des élections régionales.

Deux choix politiques frontalement opposés, dont l'épilogue - sans doute provisoire - se jouera dimanche dans les urnes.