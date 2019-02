Rencontre Di Maio - Gilets jaunes : Salvini souhaite rencontrer Macron après le rappel de l'ambassadeur français à Rome

Le Mouvement 5 Etoiles italien (M5S) s'intéresse aux Gilets jaunes français, et vice-versa. Le leader de cette formation politique et vice-Premier ministre italien Luigi di Maio a annoncé avoir rencontré mardi des figures du mouvement, Christophe Chalençon, originaire du Vaucluse, et des candidats aux élections européennes sur la liste d'Ingrid Levavasseur. Une rencontre qui a manifestement exaspéré les autorités françaises. Une "nouvelle provocation [...] pas acceptable entre pays voisins et partenaires au sein de l'Union européenne", a dénoncé le lendemain le Quai d'Orsay. Une salve suivie d'une notable conséquence, ce jeudi : le ministère des Affaires étrangères a rappelé son ambassadeur en Italie, qualifiant la rencontre, qui suivait de nombreux commentaires anti-Macron de la part de l'Italie, "d'attaques sans précédent".