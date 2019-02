Rencontre Di Maio - Gilets jaunes : Paris dénonce "une provocation" et rappelle son ambassadeur à Rome

Le Mouvement 5 Etoiles italien (M5S) s'intéresse aux Gilets jaunes français, et vice-versa. Le leader de cette formation politique et vice-Premier ministre italien Luigi di Maio a annoncé avoir rencontré mardi des figures du mouvement, Christophe Chalençon, originaire du Vaucluse, et des candidats aux élections européennes sur la liste d'Ingrid Levavasseur. Une rencontre qui a manifestement exaspéré les autorités françaises. "Cette nouvelle provocation n'est pas acceptable entre pays voisins et partenaires au sein de l'Union européenne", a dénoncé mercredi le Quai d'Orsay. Une salve suivie d'une notable conséquence, ce jeudi : le ministère des Affaires étrangères a rappelé son ambassadeur en Italie, qualifiant la rencontre, qui suivait de nombreux commentaires anti-Macron de la part de l'Italie, "d'attaques sans précédent".





"Aujourd'hui, nous avons fait un saut en France et nous avons rencontré le leader des Gilets jaunes Christophe Chalençon et les candidats aux élections européennes de la liste RIC d'Ingrid Levavasseur" (sic), avait annoncé la veille le responsable politique sur Twitter, ravivant les tensions entre la France et l'Italie. D'autant que la rencontre a eu lieu à Montargis (Loiret), selon France Bleu. Même l'ambassade d'Italie en France n'avait pas été informée de ce déplacement du ministre sur le territoire national. Déplacement dont Ingrid Levavasseur, "stupéfaite", n'avait pas connaissance de l'existence.