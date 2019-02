Rencontre Macron/Le Pen : un coup politique ?

Emmanuel Macron continue de recevoir les chefs des partis politiques pour évoquer l'idée d'un référendum après le Grand débat national. Ce mercredi, le président de la République accueille à l'Elysée Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron se sert-il des ses opposants pour sa stratégie personnelle ? Cette politique est-elle efficace ?



