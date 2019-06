Rénovation énergétique, plastique jetable, prix de l'électricité... Le plan d'Edouard Philippe pour "l'accélération écologique"

Dans ce cadre, l'exécutif envisage de clarifier certains sujets et d'amplifier des mesures déjà engagées. Au-delà des décisions déjà prises dans les lois Energie-Climat et Mobilités, qui seront votées "avant l'été", le chef du gouvernement a confirmé l'objectif de réduire la part du nucléaire à 50% d'ici à 2035, et de développer "massivement" l'éolien et les énergies renouvelables par une augmentation du rythme des appels d'offres. Il a également confirmé la fermeture des centrales à charbon d'ici à 2022, et la poursuite des mesures d'aides à l'achat de véhicules propres.





Parmi les nouveautés figure en outre la décision du gouvernement de s'opposer à l'ouverture à la concurrence des barrages hydroélectriques français, une demande faite par la commission européenne qui a créé de nombreux remous. "Nous n'accepterons pas le morcellement de ce patrimoine qui appartient aux Français", a tranché Edouard Philippe, alors que son gouvernement fait face à une fronde de l'opposition contre la privatisation d'Aéroports de Paris.





Le gouvernement va en outre plancher sur une régulation des prix de l'électricité, à l'heure où ces derniers partent à la hausse, a également annoncé le Premier ministre.