Pour Marine Le Pen, "Dupond-Moretti, c'est Taubira en pire"

Dans un discours d'une quarantaine de minutes, la responsable d'extrême droite a ainsi évoqué "l'été meurtrier" qui s'achève. Un constat partagé par le pouvoir en place, malgré des chiffres de la délinquance qui ne le traduisent pas, et notamment le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui multiplie les déplacements et les prises de parole sur le thème de l'insécurité et de "l'ensauvagement", concept qui trouve son origine... à l'extrême droite. Mais c'est bien le seul point sur lequel le pouvoir et son opposante d'extrême droite s'accordent. Marine Le Pen a en effet tancé les dirigeants, dans une sortie sur "la vacuité d'un pouvoir plus occupé à faire croire qu'à faire".

Mais de tous les membres du gouvernement, c'est le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti qui a été le plus ciblé par son ancienne consœur, qui s'est fait une joie de rappeler "Acquittator" à sa réputation de terreur des prétoires et à ses prises de position guère pro-carcérales : "Il préfère des alternatives à la prison. [...] Ce n'est pas pour rien que monsieur Dupond-Moretti peut entrer à Fresnes sous les acclamations, oh non pas des gardiens, mais des criminels. Dupond-Moretti, c'est Taubira en pire !" Une sortie qui rappellera combien, lorsque cette dernière fut ministre de la Justice, elle a été la cible de multiples procès en laxisme de la part de la droite et de l'extrême droite.

Poursuivant sur sa lancée, Marine Le Pen a également accusé Eric Dupond-Moretti d'avoir "milité pour le retour des djihadistes de Daech, alors qu'il est démontré que 60% des djihadistes revenus en France ont récidivé". Une affirmation basée sur une étude menée au mois de juillet par le Centre d'analyse du terrorisme, portant sur 166 personnes, et qui ne concerne pas les personnes engagées dans le groupe Etat islamique (la période est trop récente), mais dans des combats terroristes plus anciens (Afghanistan, Bosnie et Irak).