Rentrée politique du RN : "La droite est en porosité totale avec Macron", tacle Marine Le Pen

La prochaine élection présidentielle n'a lieu que dans 20 mois, mais déjà, à gauche comme à droite et à l'extrême droite, on fourbit ses armes. Ainsi de Marine Le Pen, candidate déjà déclarée du Rassemblement national, le parti qui fait sa rentrée à Fréjus, dimanche 6 septembre, sur un double thème, sécuritaire et économique. "Une urgence sécuritaire qui n'a échappé à personne, une situation d'ultra-violence qui déferle sur notre pays. Et il y a bien sûr une urgence économique, sur le plan de l'emploi", a-t-elle asséné sur TF1, dimanche 6 septembre.