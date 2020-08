Maintien de la rentrée scolaire : Jack Lang soutient "pleinement" Jean-Michel Blanquer

INTERVIEW POLITIQUE - Invité politique vendredi 21 août, Jack Lang, président de l'Institut du Monde Arabe, est notamment revenu sur le choix de Jean-Michel Blanquer de ne pas reporter la rentrée scolaire.

Bien que singulière, la rentrée scolaire aura bien lieu. Sauf "exceptions locales", le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer a annoncé jeudi soir que le retour en classe prévu le 1er septembre serait bel et bien maintenu, faisant valoir que "l'éducation est pas une variable d'ajustement de notre société ou d'une crise sanitaire". Une position soutenue par l'un de ses prédécesseurs, Jack Lang, invité ce vendredi 21 août sur LCI, qui, s'il "comprend les inquiétudes" des professeurs, soutient "pleinement" le ministre, l'enjoignant à "tenir bon sur les dates". Il s'explique : "Les inquiétudes ne sont pas anormales, on peut les comprendre, de la part des parents, des professeurs et parfois même des plus jeunes, mais je pense que le ministre a raison de tenir bon. (...) L'école de la République doit être fidèle à ses rendez-vous. Il faut prendre toutes les mesures, et je pense qu'elles sont prises, pour que cette rentrée s'opère à la date prévue. Il appartient au pouvoir public d'apporter les garanties et les assurances."

La dérogation accordée au Puy du Fou, "un scandale"

Celui qui fut également ministre de la Culture (1981-1986, 1988-1992 puis 1992-1993) est également revenu sur la crise frappant de plein fouet le monde artistique, demandant non pas un "Plan Marshall" mais un "New Deal". "Il faudrait faire comme Roosevelt l'avait fait, un New Deal : soutenir massivement la création et les artistes. Ce serait un bienfait pour tous", estime-t-il, considérant par ailleurs que "le moment est venu de compléter le plan arrêté au mois de juillet par des mesures plus fortes vers les entreprises de spectacles et vers les personnes".

L'actuelle locatrice de la rue de Valois, Roselyne Bachelot, a reçu mercredi les représentants du spectacle vivant, proposant la fin de la distanciation physique dans les salles de spectacle, à condition que tout le monde porte le masque. Une idée qu'elle défendra lors du prochain Conseil de Défense. Une bonne nouvelle, selon Jack Lang, qui approuve "qu'on mette fin à cette distance dans l'installation des spectateurs" dans les salles. "Ce qu'on ne comprend pas, c'est que, lorsque vous prenez le train, les gens sont côte à côte. Pourquoi alors dans les salles de spectacle les gens sont contraints d'établir une distance qui rendrait l'ouverture des salles de spectacle incertaine et coûteuse ? (...) Des précautions seront à prendre à l'entrée et à la sortie des spectacles. Le bon sens va l'emporter, il appartient à chacun de respecter les exigences en terme de port du masque."

Sur le même thème, Jack Lang qualifie par ailleurs la dérogation accordée au Puy du Fou le week-end dernier de "lamentable", déplorant la disparité des situations. "On ne peut pas accorder un privilège à Monsieur de Villiers à et son Puy du Fou et empêcher les autres festivals et spectacles de se produire. J'espère que l'on va mettre fin à ce scandale et à cette anomalie."

