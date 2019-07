Repas privés de François de Rugy à l'Assemblée : des "dîners informels" peuvent-ils relever d'un "travail de représentation" ?

Grands crus, champagne, homards, somptueux bouquets de fleurs. Dans un article publié le mercredi 10 juillet, Mediapart raconte le faste des dîners donnés par François de Rugy et son épouse à l’Hôtel de Lassay entre octobre 2017 et juin 2018, lorsque l’actuel ministre de la Transition écologique était président de l’Assemblée nationale. Le journaliste Fabrice Arfi recense une dizaine de repas rassemblant à chaque fois entre dix et trente invités, appartenant pour l’essentiel au cercle relationnel et amical de Séverine de Rugy, journaliste au magazine Gala.





Pour sa défense, François de Rugy a invoqué "un travail de représentation", estimant que sa fonction oblige à un "certain niveau de prestation, propre à la tradition de l'Assemblée nationale et de son personnel". Mais des "dîners informels", parfois entre amis et sans aucun caractère professionnel selon Mediapart, peuvent-ils relever d'un "travail de représentation" ? Où se situe la frontière entre "frais de représentation" et dîners privés ? LCI a interrogé l’ancien député René Dosière, spécialiste de la gestion des dépenses publiques. Selon lui, "c’est au président de l’Assemblée nationale de placer cette frontière, puisqu’aucun texte ne définit ni n’encadre ces dîners. Est-ce que ces dîners informels sont utiles pour sa fonction ? C’est à lui de le définir, selon la qualité des participants", explique le socialiste.