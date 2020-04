Plan de déconfinement : revivez le discours d'Edouard Philippe

"Si tout est prêt le 11 mai", a-t-il souligné, "alors commencera une phase qui durera jusqu’au 2 juin. Elle permettra de vérifier que les mesures mises en œuvre permettent de maîtriser l’épidémie. Et d’apprécier, en fonction de son évolution, les mesures à prendre pour la phase suivante qui débutera ce 2 juin et qui ira jusqu’à l’été". Mais "si les indicateurs ne sont pas au rendez-vous, nous ne déconfinerons pas le 11 mai", a-t-il prévenu, ou alors "plus strictement".

"Il y aura assez de masques dans le pays pour faire face aux besoins à partir du 11 mai", a par ailleurs assuré le Premier ministre, avec "près de 100 millions de masques chirurgicaux" reçus par semaine et "près de 20 millions de masques grand public lavables". Entreprises et collectivités devront aussi "équiper leurs salariés".

Le Premier ministre veut faire tester massivement les personnes présentant des symptômes du Covid-19, grâce à "au moins 700.000 tests virologiques par semaine au 11 mai".

"Dès lors qu’une personne aura été testé positive, nous engagerons un travail d’identification et le test de tous ceux, symptomatiques ou non, qui auront eu un contact rapproché avec elle", et qui seront à leur tour "testés" et "invités à s’isoler".