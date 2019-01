"Cessons de nous déconsidérer", "on ne bâtit rien sur des mensonges", "le capitalisme ultra libéral va vers sa fin"... : les 6 phrases à retenir des voeux d'Emmanuel Macron

4. "Cessons de nous déconsidérer ou de faire croire que la France serait un pays où les solidarités n'existent pas, où il faudrait dépenser toujours davantage."





Par cette intervention, le président Macron met en avant le système français, à la fois scolaire, médical ou encore social. "On ne paye pas ou presque la scolarité de nos enfants, on se soigne à un coût parmi les plus faibles des pays développés pour avoir accès à des médecins d'excellence", martèle le chef de l'Etat.





5. "Nous voulons changer les choses pour vivre mieux."





Emmanuel Macron a fait référence aux différentes réformes que s'apprête à mener le gouvernement d'Edouard Philippe dans les mois à venir, à savoir celle de l'assurance chômage ou encore celle du système des retraites. Le président de la République a notamment appelé à "bâtir les nouvelles sécurités du XXIe siècle", et notamment "innover sur le plan social, démocratique, environnemental."





6. "Le capitalisme ultralibéral et financier va vers sa fin"





Avec la "foule haineuse", c'est l'autre phrase très commentée au lendemain des voeux du chef de l'Etat. "Le capitalisme ultra libéral et financier trop souvent guidé par le court terme et l’avidité de quelques uns va vers sa fin.", a déclaré le chef de l'Etat avant d'ajouter : " Notre malaise dans la civilisation occidentale et la crise dans notre rêve européen sont là. Alors faut-il pour autant s’en désespérer ? C’est un défi immense. "