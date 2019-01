"Cessons de nous déconsidérer", "on ne bâtit rien sur des mensonges"... : les 5 phrases à retenir des voeux d'Emmanuel Macron

3. "On ne bâtit rien sur des mensonges."





Le chef de l'Etat appelle les Français à "regarder la réalité en face", à se protéger des fausses informations, les poussant à accepter les compromis, ces derniers ne pouvant pas à la fois "payer moins d'impôts, avoir plus de services publics et respirer un air plus pur." Un peu plus tôt dans son allocution, le Président avait formulé un premier vœu de "vérité" pour 2019". "On peut débattre de tout mais débattre du faux peut nous égarer. (...) Ce vœu de vérité est un vœu d'écoute, de dialogue, d'humilité", a ajouté M. Macron.