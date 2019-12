REPLAY - "Face à la grève" : Wargon, Denormandie et Blanquer face aux grévistes et aux usagers

Trois ministres sont venus débattre ce jeudi soir sur LCI face à des opposants à la réforme des retraites lors de l'émission spéciale "Face à la grève" animée par Julien Arnaud et Adrien Gindre. Emmanuelle Wargon, secrétaire d'État à l'Écologie auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et Julien Denormandie, Ministre auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, chargé de la Ville et du Logement, avaient face à eux, des fonctionnaires - enseignants, policiers - des salariés du privés mais aussi des membres du Medef, le syndicat patronal.