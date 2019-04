REPLAY - La "Grande confrontation" : l'émission intégrale avec Bayrou, Le Pen, Guérini, Faure, Wauquiez et Quatennens

A la veille de la conférence de presse d'Emmanuel Macron qui doit lancer "l'acte II" de son quinquennat, LCI a créé l'événement en accueillant six leaders de grands partis pour "La grande confrontation : l'heure des choix." Faut il baisser les impôts ? Pour qui ? Quelle réforme de retraites ? Faut il instaurer le RIC et la proportionnelle aux élections ? Quelle politique d'immigration ? Quelle Europe ? Faut-il instaurer un "protectionnisme écologique" ?





Pendant plus de 3 heures, François Bayrou, Marie Le Pen, Stanislas Guérini, Olivier Faure, Laurent Wauquiez et Adrien Quatennens ont débattu - parfois vivement - et présenté leurs propositions politiques. Voici l'intégralité de l'émission en vidéo.