Le 20h le mag : Brigitte Macron, l'entretien exclusif

Son engagement dans l'opération des Pièces jaunes, ses 32 mois passés à l'Elysée, ses confidences à propos d'Emmanuel Macron... Brigitte Macron a répondu en exclusivité aux questions de Gilles Bouleau, le jeudi 16 janvier dans un numéro exceptionnel de le "20h le Mag". La Première dame est aussi revenue sur des questions d'actualité, à l'instar de la situation dans les hôpitaux ou encore sur le climat de colère que connaît la France depuis plus d'un an.

On ne l'ignore pas, on prend en compte. Je comprends certaines choses parce que j'ai rencontré des gens sur le terrain. Que me disent-ils ? Qu'à partir du quinze du mois, c'es de plus en plus difficile. Ils me disent aussi qu'ils ne veulent pas pour leurs enfants, ce qu'ils ont vécu. Et ça, bien évidemment, on l'entend.

Brigitte Macron - Je leur dis que c'est un combat que je comprends. Cela fait deux ans et demi que je vais dans les hôpitaux : bien sûr que j'entends les soignants, bien sûr que j'entends ce qu'ils me disent. Je comprends leur combat parce que c'est un combat pour l'hôpital.

Vous êtes à l'Elysée depuis deux ans et demi. Toutes les femmes des précédents présidents ont écrit et dit ouvertement qu'elles y ont été malheureuses. Y avez-vous trouvé votre place ?

Celles que j'ai rencontrées n'ont pas été aussi abruptes dans le jugement. On est toutes arrivées plus ou moins à faire notre chemin au sein, et hors, de l'Elysée. Moi, je suis dehors tous les jours. Celui qui m'enfermera n'est pas né.

Vous êtes dans une bulle, vous avez un officier de sécurité, une voiture officielle. Rencontrez-vous vraiment les vrais Français ? Ceux qui manifestent et qui ne sont pas d'accord avec la politique menée actuellement ? Ils vous abordent ou alors, il y a-t-il cette barrière infranchissable ?

C'est peut-être un petit peu biaisé, vous avez raison. Quand les gens m'abordent, en général, c'est pour me dire : "On veut qu'il continue". Parce qu'ils ont quelque chose à me dire du président ou parce qu'ils sont gentils à mon égard. C'est très rare qu'ils m'abordent pour être agressifs. Quelques fois, ils m'abordent pour me dire qu'ils ne sont "pas d'accord" avec lui, qu'"il faudrait qu'il nous écoute davantage, donc voilà ce qu'on a à lui dire". Je sers de "go-between" entre le président et ce que les gens me disent.

Cette vie à l'Elysée, le fait d'avoir été associée au pouvoir, vous l'avez voulue. Vous l'avez accompagné durant la campagne, vous l'avez aidé, certains disent même que vous l'avez coaché, entraîné ... Entrer à l'Elysée, c'était une ambition commune ?

Il ne faut pas écouter tout ce qu'on dit. D'ailleurs les Français savent très bien trier et heureusement. Parce que parfois, on les abreuve de choses fausses, mais la vérité arrive toujours à se faire un chemin. C'est lui qui voulait, c'est lui qui sentait qu'il avait en lui, la capacité de réformer. Il veut une France forte, il veut placer la France dans l'échiquier international, il a énormément d'ambition. Il n'a de cesse que la France. c'est lui qui voulait. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit "bon, je n'ai plus qu'à l'accompagner". Et on est parti, bon an mal an, sur le chemin. Mais c'est lui la volonté.

Vous avez été attaquée personnellement, y compris par un président étranger, Jair Bolsonaro, sur votre physique, sur votre âge, votre style. Cela vous atteint-il ? Cela vous touche-t'il ?

Nous n'avons pas à parler de nous. Mes problèmes, je me débrouille avec. Je n'ai pas à étaler mes états d'âme sur la place publique. Ce n'est pas dans ma nature. De toutes façons, je continue de tracer ma route. Quand j'ai quelque chose à dire, je l'écris et je me l'écris à moi-même.

Sur les réseaux sociaux, il s'écrit, il se dit des choses assez terribles et violentes à votre égard...

Cette violence à l'abri de l'anonymat est insensée. Je trouve ça insensé qu'on tolère l'anonymat puisque quand on reçoit des menaces verbales, d'homme à homme ou de femme à femme, qu'importe, il y a des sanctions judiciaires. Là, il n'y a rien. On peut vous assassiner en toute liberté. C'est invraisemblable. Et encore, nous sommes des adultes, nous avons une colonne vertébrale. Mais lorsque ce sont des ados qui sont impactés. Un des moments les plus durs c'est lorsqu'une maman, dont la fille s'est suicidée, m'a montré ce que cette enfant recevait. C'est impossible qu'un enfant reçoive ça et que nous, nous laissions faire. C'est quelque chose que je ne comprends pas.