REPLAY - Municipales 2020 : revivez le débat entre les sept principaux candidats à la mairie de Paris

MOBILITÉ





La place de la voiture doit-elle encore être réduite à Paris ?





A cette épineuse question, Agnès Buzyn attaque d'emblée la politique de piétonisation d'Anne Hidalgo lors de son mandat, estimant que la maire sortante utilise une méthode qui "crée des problèmes avant d'offrir des alternatives aux citoyens". "Bien sur nous devons aller vers plus de mobilité propre, mais en commençant par les solutions avant de commencer par la punition", explique-t-elle.





Cédric Villani défend lui un plan "métropolitain". Il axe donc son programme à l'aménagement et l'automatisation du métro parisien pour permettre "plus de confort et de débit".





Daneille Simonnet veut interdire les SUV, et limiter la vitesse à 20 ou 30 km/h pour répondre à une "urgence". Elle pointe les trottinettes électriques en libre service qui sont "une aberration écologique". Pour y remédier, elle pense que la gratuité des transports et l’installation de plus de pistes cyclables serait un moyen efficace.





David Belliard veut aller "vers autre chose » que la voiture individuelle. Il salue la politique d'Anne Hidalgo, estimant même qu'"il faut aller plus loin, on a pris du retard".





Pour le candidat RN Federbush, "on ment aux citoyens". La réalité "c’est que sa politique est un mensonge total" puisque la "pollution n’a pas diminué", elle cherche à "punir les automobilistes" . Il veut rouvrir les berges parisiennes aux voitures, sauf le weekend.





Quant à Rachida Dati, elle veut refaire un schéma de mobilité avec un conseil scientifique pour donner un schéma de mobilité "fluidifié". Elle dénonce une politique d’Anne Hidalgo qui "n’est pas efficace". Elle ne veut néanmoins pas revenir sur la piétonisation des voies sur berges.