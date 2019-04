REPLAY - Revivez la "Grande confrontation" entre Bayrou, Le Pen, Guérini, Faure, Wauquiez et Quatennens

LA GRANDE CONFRONTATION - A la veille de la conférence de presse d'Emmanuel Macron qui doit lancer "l'acte II" de son quinquennat, LCI a créé l'événement en accueillant six leaders de grands partis pour "La grande confrontation : l'heure des choix." Faut il baisser les impôts ? Pour qui ? Quelle réforme de retraites ? Faut il instaurer le RIC et la proportionnelle aux élections ? Quelle politique d'immigration ? Quelle Europe ? Faut-il instaurer un "protectionnisme écologique" ? Voici ce qu'il faut retenir de ces échanges parfois vifs entre six ténors de la vie politique française.