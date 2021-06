REPLAY - Revivez le débat inédit entre Marlène Schiappa et Jordan Bardella

C'était un duel inédit. Marlène Schiappa, ministre déléguée à la Citoyenneté - rattachée au ministère de l'Intérieur - et figure macroniste, et Jordan Bardella, eurodéputé et vice-président du RN, ont croisé le fer autour des sujets d'actualité, à l'occasion d'une émission spéciale d'"En toute franchise" animée par Amélie Carrouër.

Les thématiques abordées par les deux responsables politiques étaient nationales, Marlène Schiappa et Jordan Bardella étant par ailleurs engagés dans la campagne des élections régionales, la première comme tête de liste LaREM à Paris, le second comme tête de liste RN en Ile-de-France.

Le débat a abordé les questions sécuritaires mais aussi les féminicides et la laïcité. Taclant le RN, "parti d'éditorialistes" qui ne vote aucune des lois sécuritaires, Marlène Schiappa a défendu bec et ongle le bilan des deux gouvernements Philippe et Castex. Face à elle, Jordan Bardella a, lui, dénoncé "un gouvernement qui incarne la République du vide et la République de la parole."

