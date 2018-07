REPLAY - "Une affaire d'été, pas une affaire d'Etat" : regardez l'interview exclusive d'Alexandre Benalla sur TF1 et LCI

"C'est une affaire d'été, pas une affaire d'Etat." Dans l'interview exclusive qu'il a accordée vendredi soir sur TF1 et LCI et dont nous diffusons ici l'intégralité, Alexandre Benalla assume. Avec un aplomb et un calme absolu. "J'estime que j'ai fait une grosse faute, commis une grosse bêtise" reconnait l'ex chargé de mission qui assure que sa mise en cause est destinée à atteindre le président Macron. "J'ai été sous l'orage médiatique, on a raconté un tas de bêtises à mon encontre et on a pu à travers moi atteindre le président de la République", a-t-il déploré.





Alors que de nombreuses zones d'ombres persistent sur cette affaire, LCI revient sur les moments forts de l'entretien de ce soir.