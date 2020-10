VIDÉO - Emmanuel Macron : "Samuel Paty est devenu vendredi le visage de la République"

Le ton grave et solennel, le président de la République a surtout longuement évoqué la carrière du professeur tué vendredi dernier, et les valeurs qu'il incarnait.

"Faire des Républicains, c'était le combat de Samuel Paty. Et si cette tâche aujourd'hui peut paraître titanesque, notamment là où la violence, l'intimidation, parfois la résignation prennent le dessus, elle est plus essentielle, plus actuelle que jamais", a déclaré Emmanuel Macron. "Dans chaque école, dans chaque collège, dans chaque lycée, nous redonnerons aux professeurs le pouvoir de faire des républicains. Nous les formerons, les considérerons comme ils se doit, les protégeront autant qu’il le faudra", a promis le chef de l'Etat. "Les pressions, l’abus d’ignorance et d’obéissance n’ont pas leur place chez nous."