VIDÉO - "Parfois on s’engueule un peu, mais ça fait le sel de la politique" : Benjamin Griveaux revient sur la probable candidature de Cédric Villani

Une pique pour Cédric Villani qui a refusé de "co-piloter" la campagne aux municipales avec celui qui en a gagné l’investiture. Suivie d’un tacle. Non, il n’est pas dans la lignée du président de la République, il n’est pas dans la "même démarche" que le candidat Macron qui a créé la surprise. "Emmanuel Macron n’a pas participé à une primaire qu’il a perdue alors que Cédric Villani s’est inscrit dans une démarche collective qu’il a ensuite choisi de ne pas respecter. C’est ça la différence."





Mais au-delà d’une dissidence qu’il observe amèrement, Benjamin Griveaux le dit et le répète : il veut "rassembler les hommes et femmes de bonne volonté", dont il pense que l’élu de l’Essonne fait partie. "Les électeurs savent reconnaître ceux qui sont dans une démarche sincère de vérité", note-t-il. Et d’ajouter : "Notre tradition d’ouverture, de dialogue, de discussion, parfois c’est difficile, parfois on s’engueule un peu, mais c’est ça qui fait le sel de la politique. Et qui fait que c’est la sincérité et la vérité qui l’emportent sur les illusions et les apparences."





Et cette démarche, c’est la seule que le candidat décrit comme digne d’intérêt. Il a conclu la discussion sur Cédric Villani d’une comparaison footballistique. Interrogé sur le fait que le joueur Neymar restera au PSG, il rétorque : "Vous voyez certains veulent s’éloigner du collectif, et finissent par le rejoindre."





Envisagerait-il cependant de jeter l'éponge si la candidature de Cédric Villani rassemblait davantage que la sienne ? "Est-ce que vous croyez que je suis homme à jeter l'éponge ? Non", assène Benjamin Griveaux.