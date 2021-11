VIDÉO - Revoyez le 1er Grand débat LR sur LCI et consultez nos vérifications

⚠️ LES VÉRIFICATEURS - LES FRANCAIS TRAVAILLENT-ILS MOINS ?





Xavier Betrand s'est étonné que la France soit le pays "où nous travaillons le moins de toute l'Europe". Un argument déjà entendu ces dernières semaines. Pourtant, tout dépend des indicateurs.





Si l'on regarde le nombre d'heures travaillées sur une semaine, tous contrats confondus, la France fait partie des meilleurs exemples européens. Et dépasse nettement la moyenne communautaire. Avec 37,4 heures travaillées par semaine, elle devance largement la majorité de ses voisins. Les Allemands ne travaillent "que" 35 heures sur sept jours, contre 36,6 pour les Britanniques. L'Hexagone dépasse même l'Italie, à 37 heures hebdomadaires.





Par contre, la France se trouve parmi les pires élèves de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en termes de temps de travail en horaires cumulés sur un an. Selon un rapport publié en 2019, elle serait même bien dernière. La population accumule en moyenne 630 heures par habitant, et par an. Un score loin de l'Espagne (692) et encore plus de l'Allemagne (722). Seule la Belgique se rapproche de nous, avec ses 637 heures par an et par habitant.





