REPLAY - Municipales à Marseille, débat sur l'immigration, rapports avec la police... L'interview exclusive de Jean-Luc Mélenchon sur LCI

ENTRETIEN - Pour la première fois depuis son procès pour "rébellion", Jean-Luc Mélenchon répond aux questions d'Amélie Carrouer, sur LCI. Durant ce long entretien, le leader des Insoumis revient notamment sur sa vision de la police et des magistrats, le débat parlementaire sur l'immigration mais aussi sur les municipales. Il confirme à l'occasion qu'il ne sera pas candidat à Marseille.

Interrogé à propos de l'attaque meurtrière de la préfecture de police par Mickaël Harpon, un cadre administratif qui y travaillait, le député des Bouches-du-Rhône a expliqué avoir été "sidéré" par l'image des quatre policiers tués, "foudroyés dans un acte de démence". "On pense d'abord aux familles. Il ne faut pas que l'agitation fasse oublier l'aspect humain", explique-t-il.

Questionné sur de possibles failles dans le dispositif de surveillance d'individus radicalisés, il juge qu'il y a "vraiment un problème dans la façon dont la police est organisée. On l'avait déjà vu dans la doctrine de la force [lors des manifestations, NDLR], et maintenant on découvre que l'organisation interne de la police pose problème. On aurait recruté quelqu'un qui présente de graves troubles mentaux et peut-être des adhésions idéologiques qui posent problème en plein milieu d'un service de renseignement", relève Jean-Luc Mélenchon, qui pointe la responsabilité de Christophe Castaner et estime qu'il est "l'heure d'un grand ménage et d'une grande réorganisation de tout ce qui touche à la police et à son fonctionnement".