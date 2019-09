Pierre Moscovici : "Il est souhaitable d'établir un droit d'asile européen"

En début d’interview, Pierre Moscovici a commencé par réagir à l’attaque au couteau qui a fait une victime à Villeurbanne. Interrogé par Elizabeth Martichoux sur les critiques du Rassemblement National, qui a estimé que le gouvernement menait une politique migratoire "laxiste et naïve", le Commissaire européen l’assure : il ne faut "pas faire ce lien". "Ce lien, c’est le fonds de commerce du RN", a-t-il regretté, estimant que le parti d’extrême droite crée un raccourci qui laisse penser qu’un "migrant est un criminel". Et balaye d’un revers de main les reproches qui consistent à dire que la gauche a fermé les yeux sur les problématiques liées à l’immigration. "Oui, il y a des problèmes à traiter (…). Il est souhaitable d’établir un droit d’asile européen pour avoir des règles communes et harmonisées."