VIDÉO - Revoyez en intégralité les vœux d'Emmanuel Macron pour le Nouvel An

ELYSEE





Emmanuel Macron : "Je prend ce soir devant l'engagement de transformer notre pays pour le prendre plus fort, plus juste, plus humain. J'ai conscience que les changements bousculent les habitudes.

Je mesure combien les décisions prises peuvent susciter des craintes. (...) Faut il pour autant renoncer à transformer notre pays, notre quotidien ? Non. (...) Nos enfants auraient à payer le fruit de nos renoncements.





Sur les retraites : "C'est un projet de justice et de progrès social. (...) Il se traduit par plus d'équité : nos prendrons en compte les taches difficiles pour que ceux qui les exercent puissent partir plus tôt."