Gabriel Attal sur LCI : "La liberté chérie de Marine Le Pen, c'est une liberté égoïste, revancharde"

"Une liberté égoïste, revancharde". Invité de Ruth Elkrief sur LCI, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a vilipendé Marine Le Pen et son nouveau slogan de campagne "Liberté, libertés chéries".

"Quelles sont les libertés défendues par Marine Le Pen récemment ?", s'est interrogé Gabriel Attal. Réponse : "De se contaminer, de contaminer les autres en s'opposant au pass sanitaire ? De soustraire ses enfants à l'école de la République, au moment où on a mis une mesure dans la loi ? La liberté de remettre en cause le droit des femmes à disposer de leur corps ? On l'entend assez peu sur ces sujets. Je pense à ses amis politiques, de régimes parfois autoritaires qui remettent en cause la liberté de la presse des juges, comme la Hongrie."