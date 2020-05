Retour à l'école : Dati pointe un système "à la carte" qui vient ajouter "des inégalités aux inégalités"

"On est passé de la reprise progressive de l'école à une reprise basée aujourd'hui sur le volontariat des parents". La candidate LR aux élections municipales de Paris, Rachida Dati, s'est inquiétée lundi que la réouverture des écoles dans ces conditions ne crée une "remise en cause profonde de notre principe d'obligation scolaire qui remet en cause l'égalité des chances".

"Et à Paris, on va encore plus loin, puisqu'on nous demande de scolariser les enfants des publics prioritaires, sans les définir", s'est encore agacée au micro de France Info, la maire du très chic VIIe arrondissement de la capitale, qui dit craindre "que cette sélection aboutisse à de l'arbitraire" et ne "remette en cause la mixité sociale". Avec "des reprises comme ça à la carte, on va rajouter encore plus d'inégalités aux inégalités", a-t-elle ajouté.