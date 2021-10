Twitter montre davantage de contenus politiques de droite que de gauche, selon une étude

En tout, des millions de tweets ont été analysés entre le 1er avril et le 15 août 2020, détaille la note de blog qui accompagne l'étude. Et le résultat est sans appel. "Dans six pays sur sept – tous sauf l’Allemagne –, les tweets publiés par des comptes de la droite politique ont reçu une plus grande amplification algorithmique que la gauche politique lorsqu’ils sont étudiés en tant que groupe."