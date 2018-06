Résidences des présidents : des aménagements trop coûteux ?

C'est un lieu de villégiature que tous les chefs d'État de la Cinquième République ont utilisé. Le Fort de Brégançon sur la côte varoise va accueillir cet été Brigitte et Emmanuel Macron. Le couple présidentiel a décidé d'y faire construire une piscine. Ce n'est pas la première fois que des travaux sont entrepris dans une résidence officielle. Retour sur ces propriétés réservées aux présidents.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/06/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 juin 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.