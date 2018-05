Responsable de l'UNEF voilée : "Tout est un message politique" pour Marlène Schiappa

Mi-mai, la France découvrait le visage de Maryam Pougetoux, une responsable locale du syndicat étudiant UNEF. La jeune femme réagissait au blocage des universités, dans un JT de M6, déclenchant une intense polémique. Et ce ne sont pas ses propos qui sont au cœur du débat mais … son hijab, un voile qui encadre le visage.





Invitée de LCI ce jeudi 24 mai, Marlène Schiappa a de nouveau dénoncé la promotion d'un islam politique. "Une femme a le droit de porter le voile en France, c'est son droit le plus strict", reconnait-elle tout d'abord. (…) Néanmoins, ce qui m'interroge, c'est la manière dont on amène la religion - et là en particulier l'Islam et une version politisée de l'Islam - dans le débat politique, dans le débat public."